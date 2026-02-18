YDS'ye başvurular başladı
2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuruları başladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Nisan'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
