Eğitim

YDS'ye başvurular başladı

2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
YDS'ye başvurular başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Nisan'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

