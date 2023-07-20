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Eğitim

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Cevap kağıtları ve aday cevapları, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Burcu Çalık Göçümlü  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran'daki 2023-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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