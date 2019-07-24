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Eğitim

TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı

ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı.

Burcu Çalık   | 24.07.2019
TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı

Ankara

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, söz konusu sınavlara internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.

Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.





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