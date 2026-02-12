Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Eğitim

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercihleri başladı.

Buğrahan Ayhan  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Şubat saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

