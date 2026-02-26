Dolar
Eğitim

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8 Mart'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden birisi durumundadır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı
MSB: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek
İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı
