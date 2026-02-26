YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8 Mart'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı