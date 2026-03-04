ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) kapsamındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) özel eğitim alanı için örnek sorular yayımlandı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, öğretmenlik mesleği kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak 2026 MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı.
Adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.
