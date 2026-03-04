Dolar
logo
Eğitim

ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ​​​​​​​tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) kapsamındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) özel eğitim alanı için örnek sorular yayımlandı.​​​​​​​

Zehra Tekeci Eser  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, öğretmenlik mesleği kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak 2026 MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı.

Adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

