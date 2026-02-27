Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli OSB Model Fabrika Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 31 Ocak'ta uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

