Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İlgili konular
