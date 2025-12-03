Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği görüşünde
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD öncülüğündeki barış sürecinin devam etmesinin önemli olduğunu, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiğini belirtti.
Brüksel
Rutte, Brüksel'deki karargahta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün gece Moskova'da bir araya gelmesiyle ilgili Rutte, bunun önemli bir görüşme olduğunu ancak barış sürecine dair her adım hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.
"Barış sürecinin var olmasının" önemine işaret eden Rutte, "Bunu ancak Başkan Trump liderliğindeki ABD yapabilirdi." dedi.
Rutte, sürecin kısa zamanda sonuç vermesini umduğunu ancak aksi takdirde Rusya'ya baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Bunun yolunun Rusya'nın Ukrayna'ya askeri yardımın hızlı şekilde akmaya devam edeceğini anlamalarını sağlamak ve yaptırımlarla Rus ekonomisini zayıflatmaya devam etmek olduğuna dikkati çeken Rutte, ABD ile Avrupalı müttefiklerin bu yönde attığı ortak adımlardan övgüyle söz etti.
Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya askeri yardımlara dair taahhütlerini artırmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Pek çok taahhütte bulunuldu ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bu konuda birkaç duyuru yapabilirim. Bugün verilen sözlere ve dün de söylediğim gibi, genel rakamlarınıza baktığınızda, şu anda 4 milyara (avro) sahibiz. Bu da ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere, aylık 1 milyar hedefine doğru ilerlediğimiz anlamına geliyor. Gelecek yıl için 5 milyara ulaşacağımız konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Tüm yıl için yine çok paraya ihtiyacımız var, en az 1 milyar, hatta belki de 1 milyardan biraz daha fazla. Bu kritik ABD teçhizatı söz konusu olduğunda, tüm yıl için bu miktar 50 milyar civarında, belki biraz daha fazla olabilir."
NATO Genel Sekreteri, bu miktarın hem Ukraynalı sivillerin ve sivil altyapının güvenliğini sağlamak hem hava savunma sistemleri, önleyiciler de dahil saldırı ve savunma amaçlı tüm ihtiyaçları kapsadığını kaydetti.
Rutte, Ukrayna'nın hem bugünkü mücadelede hem de barış görüşmelerinde sonuç alabilecek şekilde mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamak için yapılacak çok şey olduğunun altını çizdi.