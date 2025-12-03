MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı kapsamında seyirde bulunan TCG Gaziantep gemisinde gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, TCG Gaziantep tarafından siber farkındalığın artırılması, deniz harekatı esnasında yüzer birliklerde meydana gelebilecek siber olaylara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Siber Olaylara Müdahale Ekibinin (SOME) imkan ve kabiliyetlerinin test edilebilmesi maksadıyla yerinde siber olay müdahale eğitimi gerçekleştirildi.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin videoya da yer verildi.
