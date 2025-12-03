Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Kanada Dışişleri Bakanı Anand, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevot ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'la Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşmeler yaptı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Anand ve Prevot ile Brüksel'de ayrı ayrı görüştü.
Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Brüksel'de Umerov ile bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı