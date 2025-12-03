Dolar
Gündem

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Kanada Dışişleri Bakanı Anand, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevot ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü.

Can Efesoy  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'la Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Anand ve Prevot ile Brüksel'de ayrı ayrı görüştü.

Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Brüksel'de Umerov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
