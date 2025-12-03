Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 20.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.35'te merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.