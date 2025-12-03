Dolar
42.44
Euro
49.59
Altın
4,203.78
ETH/USDT
3,129.50
BTC/USDT
93,073.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 20.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alper Şaşmaz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.35'te merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Depremin 14,23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan: Kiminle konuşursam konuşayım GKRY'den şikayet ediyorlar
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Engelliliği insan onurunu merkeze alan hak temelli bir noktaya taşıdık
AK Parti'den "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı

Benzer haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü

Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor

Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor
AB, Akdeniz ülkeleriyle ilişkisine "reset" atmak istiyor

AB, Akdeniz ülkeleriyle ilişkisine "reset" atmak istiyor
Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet