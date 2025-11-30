Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,043.90
BTC/USDT
91,690.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti.

Nevzat Umut Uzel, Yılmaz Kazandioğlu  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü Fotoğraf: Yılmaz Kazandioğlu/AA

Van

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde ROV (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak arama çalışması başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Benzer haberler

Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü

Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü

Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Almanya'dan AB'ye 2035'te içten yanmalı motora getirilecek yasağı hafifletmesi çağrısı

Tarih ve doğayla iç içe Horhor Cami, restorasyonun ardından cemaatiyle buluştu

Tarih ve doğayla iç içe Horhor Cami, restorasyonun ardından cemaatiyle buluştu
Vanspor'da hedef, Serikspor'u yenerek yükselişe geçmek

Vanspor'da hedef, Serikspor'u yenerek yükselişe geçmek
Van'da Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar arazi suya kavuşacak

Van'da Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar arazi suya kavuşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet