Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
67,987.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Van'da Yeşilay Şubesi'nde görevli uzmanlar ve gönüllüler, kapı kapı dolaşarak aileleri bağımlılık türleri hakkında bilgilendiriyor, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına destek oluyor.

Orhan Sağlam, Ali Çelik  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Uzmanlar ve gönüllü ekipler, "Yeşilay Elçileri Projesi" ve "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla mahalleleri dolaşarak ailelerle bir araya geliyor.

Sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, 2025'te yaklaşık bin hane ve esnafı ziyaret ederek, sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Son olarak Akköprü Mahallesi'nde kapı kapı gezerek aileleri ziyaret eden ekipler, kadınlara ve çocuklara bağımlılığın zararlarını anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ailelerin çocuklarını bağımlılığın olumsuz etkilerinden korumasına destek olmaya çalışan ekipler, ziyaretlerini sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleriyle çarşı merkezde bilgilendirme faaliyetleri de yürüten ekipler, bu yıl daha çok kişiye ulaşmak istiyor.

Yeşilay Şube Sorumlusu Dilvin Güngör, AA muhabirine, okullar, kurum ve kuruşlar başta olmak üzere ulaşabildikleri herkese bağımlılıkla mücadele eğitimi verdiklerini söyledi.

Gönüllülerle birlikte sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Yeşilay'ın yaptığı farkındalık programları kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi adı altında okulları ziyaret ediyoruz. Çocukların eğitim seviyelerine göre yaptığımız etkinliklerle onları bilinçleniyoruz. Bunun yanında "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında ise esnafları ve haneleri geziyoruz. Bağımsızlık yılı ve Yeşilay Haftası'nı baz alarak ulaşabildiğimiz tüm evleri ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızı Yeşilay konusunda bilgilendiriyoruz. 2025'de Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında yaklaşık bin esnaf ve haneyi gezdik, bilinçlendirme çalışması yapıp, farkındalık oluşturduk. Bağımlı olanları YEDAM'a yönlendirmeye çalıştık. 2026 bağımsızlık yılı ilan edildi. Biz de Van'da bağımsızlık seferberliği ilan ederek girilmeyecek sokak ve ev kalmayacak şekilde gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla birlikte mahalleleri geziyoruz."

"Mücadelelerine ortak olmak istedim"

Yeşilay Gönüllüsü Büşra Karaman ise "Yeşilay'ın üniversitede yaptığı eğitimlerden esinlenerek gönüllü oldum. Mücadelelerine ortak olmak istedim. Bağımlılık konusunda birçok faaliyet yaptık. Okullara gittik, esnafları gezdik. Bağımsızlık seferberliği kapsamında ev ev gezerek vatandaşlarımızı Yeşilay konusunda bilgilendiriyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Fatma Şeker de "Yeşilay ekipleri mahallelimize gelip tanıtım yaptılar, ben de yaptıkları tanıtım sonrası Yeşilay gönüllüsü oldum. Aileleri ziyaret ederek ekran bağımlısı başta olmak üzere diğer bağımlıklarda da etkili olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla yapılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
DMM'den Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı
Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Akademisyenlerden sanal kumar bağımlılığına karşı uyarı

Akademisyenlerden sanal kumar bağımlılığına karşı uyarı

Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bağımlılıklardan kurtulmamız ekonomik gelişmemize de büyük bir güç verecektir

Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi

Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi
AB'nin dijital bağımlılık karşıtı düzenlemeleri, sosyal medya devlerinin hedefinde

AB'nin dijital bağımlılık karşıtı düzenlemeleri, sosyal medya devlerinin hedefinde
Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi

Dijital bağımlılığa atık elektronik malzemelerden yapılan "Dijital Ucube" heykeliyle dikkati çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet