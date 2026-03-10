Dolar
44.07
Euro
51.28
Altın
5,203.02
ETH/USDT
2,040.70
BTC/USDT
70,196.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. -VTR
logo
Gündem, Gazze’ye insani yardım

Vakıflar Genel Müdürlüğünden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Gazze'de iki noktada günlük hazırlanan 10 bin iftar paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Abdullah Özkul  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği

Ankara

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze'de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla ramazanda bölgedeki sivillere desteğini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr El Balah'ta kurulan yemek üretim noktalarında hazırlanan 10 bin paket, iftarda dağıtılıyor.

Ramazan boyunca toplam 290 bin iftar paketinin dağıtılması planlanıyor.

Yardımlaşma ve dayanışma anlayışının yüzyıllardır devam ettirildiği vakıf geleneğiyle ramazan boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olunması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, ramazan ayı dayanışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek
Dünya Etnospor Birliği, iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İsrail, İran savaşı sonrası Gazze’ye insanı yardım ve gıda sevkiyatını yüzde 10’a düşürdü

İsrail, İran savaşı sonrası Gazze’ye insanı yardım ve gıda sevkiyatını yüzde 10’a düşürdü

Vakıflar Genel Müdürlüğünden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 133'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 133'e yükseldi
Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı

Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet