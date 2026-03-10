Dolar
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Ramzi Mahmud, Ali Semerci  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Gazze

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerinde ordunun kontrol ve konuşlanma alanı içinde kalan bölgeleri yoğun şekilde bombaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail savaş uçakları da bu bölgelere ve Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kenti kıyılarına rastgele ateş açtı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 648 kişi hayatını kaybederken, 1728 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

İlgili konular
Benzer haberler

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

