Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı

ABD'de yapılan ankette, seçmenlerin yüzde 74'ünün İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı olduğu belirlendi.

Dilara Karataş  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Ankara

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u Başkan Donald Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.

Seçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. Dış politika ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.

ABD'lilerin yüzde 32'si saldırıların birkaç ay, yüzde 13'ü yaklaşık 1 yıl, yüzde 26'sı da 1 yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 74'ü çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.

ABD-İsrail ilişkisi konusunda ise katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.

Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 52'si de Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını beğenmiyor.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı

CENTCOM, İran'a saldırılarda "acil tehdit" olarak değerlendirilen noktaların hedeflendiğini savundu

İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi

Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi

