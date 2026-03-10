BM raportöründen, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının "bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırdığı" uyarısı
Birleşmiş Milletlerin (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yasa dışı olduğunu belirterek bunun, bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.
Cenevre
Altı yılın ardından raportörlük görevi sona erecek olan Fakhri, bu süreçte şahit olduğu en acı olaylar ve Orta Doğu'da yaşanan gerginliğe ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Fakhri, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı açıkça yasa dışıdır. Soru bu değil. Şu anda endişemiz bunun tüm bölgeyi, aynı zamanda tüm dünyayı da istikrarsızlaştırmasıdır. İran'da ve bölge genelinde daha fazla açlık, yerinden edilme ve korku göreceğiz." dedi.
İsrail'in Suriye ve Lübnan'a doğru genişleyen işgali ve Batı Şeria, Gazze ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki devam eden şiddetini de hatırlatan Fakhri, İsrail ve ABD'nin bölgesel bir savaşa girdiğini, bu sebeple en fazla çocuk, kadın ve yaşlıların acı çektiğini kaydetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fakhri, "Ne yazık ki, önümüzdeki haftalarda daha fazla acı göreceğiz. Gıda fiyatlarının iki nedenden dolayı artacağından şüphemiz yok. Birincisi, petrol fiyatlarının zaten arttığını ve petrol fiyatlarının yaşam maliyetini belirlediğini biliyoruz. İkincisi, nakliye yolları aksıyor. Dolayısıyla ticaret ve hava yolculuğu da aksıyor. Bu nedenle pandemi sürecinde gördüğümüz gibi tedarik zincirlerinde aksama olduğunda bu, fiyat artışlarına yol açıyor." dedi.
Gıda şirketlerinin siyasi çalkantılardan yararlandığına işaret eden Fakhri, bu şirketlerin fiyatları artırdığını çünkü bunun yanlarına kalacağını bildiklerini söyledi.
Fakhri, "Halihazırda artmakta olan yaşam maliyetinin bölgedeki bu savaşla birlikte daha da artacağı bir durumla karşı karşıyayız. Küresel olarak gördüğümüz durum, dünyanın her yerindeki hükümetlerin kalkınmaya ve insani yardıma ayırdıkları parayı önemli ölçüde azaltarak askeri harcamalara yönlendirmeleridir. Bu nedenle, dünya genelinde artan bir askerileşme var. İnsani yardım sağlama konusunda her yerde zorluklar görüyoruz. Bu nedenle insani yardım geçmişte olduğu kadar etkili olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Gıda Hakkı Özel Raportörlüğü görevine Mayıs 2020'de başladığını ifade eden Fakhri, o dönem Kovid-19 salgını nedeniyle gıda krizi yaşandığını hatırlattı.
Fakhri, bu gıda krizi ve dünya genelinde insanların yaşadığı şiddetin Kovid-19 döneminden sonra da devam ettiğini belirtti.
BM Genel Kurulu'na, gelecekte daha fazla şiddet görüleceğine ilişkin bir rapor sunduğunu belirten Fakhri, sözlerini şöyle tamamladı:
"(Görev süresi boyunca) Öngöremediğim durum ise Gazze'de ve Sudan'da yaşananlardı. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te bugün hala gördüğümüz gibi soykırım bağlamında modern tarihteki en hızlı açlık kampanyasını göreceğimizi tahmin edemezdim. İnsanlık tarihinin en büyük kıtlığını yani bugün Sudan'da yaşananları göreceğimizi tahmin edemezdim. BM'nin ve uluslararası sistemin bu sorunlara zamanında yanıt verme konusunda ne kadar berbat olacağını da tahmin edemezdim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.