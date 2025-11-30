Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
