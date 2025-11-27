Dolar
Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Alaska'nın Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 70 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

