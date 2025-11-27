Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Alaska'nın Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 70 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.