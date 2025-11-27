Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi için barış anlaşmasının imzalanmasını şart koştuğu iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin, Rusya ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ele alınacağını Avrupalı müttefik ülkelere ilettiği öne sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Ankara

Politico dergisinin haberine göre, detayları kamuoyuna açıklanmayan görüşmeler konusunda bilgi sahibi iki Avrupalı diplomat, Rubio'nun Avrupalı yetkililerle yaptığı temaslarda Washington'ın Ukrayna politikasına ilişkin yaklaşımını paylaştığını belirtti.

Diplomatlar, Rubio'nun, Ukrayna'ya güvenlik güvencesi verilmeden önce Rusya ile barış anlaşmasına varılmasının gerektiğini dile getirdiğini, bu şartın ABD'nin son günlerde Kiev'e sunduğu siyasi ve diplomatik önerilere de yansıdığını öne sürdü.

Başka bir Avrupalı yetkiliye göre Rubio, güvenlik garantilerinin, Washington için önem arz ettiğini ve diğer müzakere başlıklarından ayrı ele alındığını vurgularken ABD yönetiminin tüm konular üzerinde kapsamlı ve hızlı anlaşma yapılmasını istediğini belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Rubio'ya atfedilen bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Pigott, "Bakan Rubio ve Trump yönetimi, güvenlik garantilerinin barış anlaşmasının parçası olması gerektiğini hem kamuoyu önünde hem de özel görüşmelerde açıkça ifade etmektedir." dedi.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

