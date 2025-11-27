Dolar
Gündem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 03.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

