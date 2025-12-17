Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
