Dünya

Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

