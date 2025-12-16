Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
