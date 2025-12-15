Sındırgı'da ağır hasarlı 18 bina daha yıkıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapılarda yıkım çalışmaları sürüyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
Ekipler tarafından Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan 18 bina daha yıkıldı.
Sındırgı Belediyesi ekipleri de Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde tehlike arz eden 4 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Yıkım işleminin ardından oluşan molozlar iş makineleriyle temizleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.