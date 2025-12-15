Dolar
42.70
Euro
50.23
Altın
4,344.32
ETH/USDT
3,157.20
BTC/USDT
89,735.00
BIST 100
11,453.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı

Ahmed Sayed  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı

ARİŞ
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türk Kızılayın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, yaklaşık 1300 ton insani yardım malzemesi bulunan 19. "İyilik Gemisi", iki gün önce Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, sıfır atık vizyonu ve iklim diplomasisiyle küresel liderliğe yürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı 18 bina daha yıkıldı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Benzer haberler

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı

AB Komisyonu: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Gazzeli palyaço, acısına rağmen çocukları güldürüyor

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını söyledi

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını söyledi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet