Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.

