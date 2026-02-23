Dolar
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

