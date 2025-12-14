Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy, Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

Gazze

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde işgal altında tutulan Han Yunus kentinin doğusunda bazı bölgeleri İsrail ordusuna ait uçaklar ve top atışlarıyla bombalandı.

İsrail donanması da Han Yunus açıklarında denize doğru hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Ayrıca Gazze kentinin doğu bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 386 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esir Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Yamun beldesine evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Salfit kentinin batısındaki Zaviye beldesinde ise İsrail askerleri evlere baskın düzenledi, 4'ü kardeş 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus'un batısında Tel Cenub köyünde ise Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, serbest bırakılan eski tutuklu Saad Kasım'ın Tulkerim'in doğusundaki İktiba beldesinde yer alan evine baskın düzenledi. Baskında Filistinli eski tutuklu gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinde çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. İsrail askerleri açık alanda sorguya tabi tuttuğu Filistinlileri birkaç saat sonra serbest bıraktı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde Filistinlilere ait bir buldozeri ve bir karavanı kundakladı.

Beldenin duvarlarına ırkçı söylemler yazan İsrailliler, daha sonra bölgeden kaçtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da en az 1093 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
