İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
Ankara
Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran’da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.
Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Öte yandan AA İran muhabiri, Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu alanı hedef aldı
İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran’a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.
Trump, JCPOA'dan 2018'de çekilmeseydi İran'ın çoktan nükleer silahı olacağını savundu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2015'te imzalanan JCPOA'dan 2018'deki tek taraflı çekilme kararını savundu.
JCPOA'yı "korkunç" ve "şimdiye kadar giriştikleri en tehlikeli işbirliği" şeklinde nitelendiren Trump, ilk döneminde anlaşmayı tek taraflı feshetmeseydi "İran'ın nükleer silahlara üç yıl önce sahip olacağını" öne sürdü.
Trump, bu konuda eski Başkan Barack Obama ve onun döneminde Başkan Yardımcısı görevindeki eski Başkan Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini ifade etti.
ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarının bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak
ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Marco Rubio, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.
Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.
Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia ederek, buna karşılık ayda yalnızca 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini vurguladı ve İran’ın füze üretim sistemlerine işaret etti.
Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar." yanıtını verdi.
İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan ABD'li bakan, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını, ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.
ABD'nin İran'a saldırılarında askeri kaybının tamamı Kuveyt'te gerçekleşti
CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.
İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.
Pentagon, aile yakınlarına haber verilme süreci henüz tamamlanmadığı için söz konusu Amerikan askerlerinin kimliklerini henüz açıklamadı.
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarının devam ettiği" bilgisini paylaştı.
Kuveyt, bir askerinin daha "görevini yerine getirdiği sırada" öldüğünü açıkladı
Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Çavuş Abdulaziz Abdulmuhsin'in vatani görevini yerine getirirken dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece, Deniz Kuvvetlerinden hayatını kaybeden asker sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
Açıklamada, askerlerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.
İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.
İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.