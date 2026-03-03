İsrail, Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.
Beyrut
İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
- İsrail’in saldırıları sonrası Lübnan’da göç başladı
- İsrail, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.
İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
