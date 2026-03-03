Dolar
İsrail, Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ethem Emre Özcan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İsrail, Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

Beyrut

İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
