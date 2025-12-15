Dolar
logo
Gündem

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Lale Köklü Karagöz  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

ANKARA/HATAY

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

