Dolar
42.67
Euro
50.11
Altın
4,267.95
ETH/USDT
3,252.00
BTC/USDT
92,439.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katılıyor
logo
Dünya

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Pekin

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı
Bazı vergi mahkemelerinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 334 bin 896 lira olarak belirlendi
Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır

Benzer haberler

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Hind Rajab Foundation tatile çıkan İsrail askerlerini açık istihbarat yoluyla yargıya taşıyor

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları "akustik sistemler" ile hız kazanacak

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Abe suikastıyla gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya'daki başkanı Tanaka istifa etti

Abe suikastıyla gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya'daki başkanı Tanaka istifa etti
Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet