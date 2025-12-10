Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Aomori eyaletinin doğu açıkları olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.
JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.