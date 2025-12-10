Dolar
42.61
Euro
49.70
Altın
4,201.82
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Ortak Yarınlar Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Zeynep Katre Oran  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Aomori eyaletinin doğu açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor
İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak
Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz: Bu soykırımı yapanlar, yaptığımız habercilikten rahatsız olsunlar

Benzer haberler

Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Sındırgılı kadınlar atık gazeteleri sepete dönüştürüyor

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı’da büyük bir deprem olasılığına ilişkin açıklama

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet