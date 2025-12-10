Dolar
42.60
Euro
49.63
Altın
4,195.08
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,273.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Marius Mouandilmadji,, UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın AEK takımı ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Sındırgılı kadınlar atık gazeteleri sepete dönüştürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından evlerini ve boş depoları atölyeye çeviren kadınlar, atık gazeteleri geri dönüştürerek kağıttan sepet üretimi yapıyor.

Ömer Faruk Yalçın  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Sındırgılı kadınlar atık gazeteleri sepete dönüştürüyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yalçın/AA

Balıkesir

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda eğitim alan kadınlar, atölyelerini evlerine ve bazı boş depolara taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 5 bin adetlik kağıttan yapılmış sepet siparişini tamamlamak için evlerinde ve mahalle aralarındaki müsait alanlarda bir araya gelen kadınlar, topladıkları eski gazeteleri geri dönüştürüyor.

Kadınların elinde titiz bir süreçten geçen gazeteler ev ortamında kesilip tutkallandıktan sonra ince çubuklara dönüştürülüyor.

Geleneksel örme teknikleriyle şekillendirilen çubuklar, boyama işleminin ardından dayanıklı ve estetik sepet halini alıyor.

Atık gazeteleri değerlendiren kadınlar, sattıkları kağıt sepetlerle aile bütçelerine katkı sunuyor.

Kursiyerlerden Halime Bahadır, AA muhabirine, sepet üretiminde düz paket kağıtları yerine özellikle eski gazeteleri tercih ettiklerini söyledi.

Bahadır, şunları kaydetti:

"Bu işe başlamanın esas amacı sıfır atık. Evde kalan, değerlendirilmesi gereken ürünleri kullanıp sonuçta güzel bir eser ortaya çıkarıyoruz. Temel malzememiz, gazeteden yaptığımız çubuklar. Gazeteleri belirli ölçülerde kesip çöp şiş yardımıyla sararak çubuk haline getiriyoruz. Çubuklar oluşturulduktan sonra artık istediğiniz modeli ve tasarımı çıkarabiliyorsunuz. Şu anda banyoda sabunluktan büyük sepetlere kadar birçok alanda kullanılabilecek ürünler hazırlıyoruz. Malzemeyi elinize aldıktan sonrası tamamen hayal gücüne kalıyor."

"Fırça darbeleriyle ruhumuzu şekillendiriyoruz"

Kursiyer Zehra Meydan da deprem sürecinde üretimin kendilerine moral verdiğini dile getirerek, bir arada çalışmanın psikolojik olarak olumlu etkide bulunduğuna dikkati çekti.

Zor günlerin ardından normal hayata dönmeye çalıştıklarını ifade eden Meydan, "Depremlerle yaşıyoruz ama yılmıyoruz. Her şeye rağmen üretmek, hayatımıza renk katıyor. Hem sepetlerimizi şekillendirip boyarken, motivasyonumuz da artıyor. Fırça darbeleriyle aslında ruhumuzu da iyileştiriyoruz." diye konuştu.

Meydan, deprem nedeniyle ara verilen 5 bin adetlik sipariş sürecine hızla geri döndüklerini ve zihinlerini üretime yorarak stres attıklarını vurguladı.

"Sallansak da toparlanmak için evlerde üretiyoruz"

Kursiyerlerden Zeynep Güçlü de üretim sürecinin kendileri için bir terapiye dönüştüğünü belirtti.

Çocuklarını okula gönderdikten sonra evlerinde veya müsait depolarda boyama yaptıklarını anlatan Güçlü, "Depremlerde sallansak da kendimizi toparlamak için bu siparişleri bitirmeye çalışıyoruz. Kendimizi bu şekilde motive ediyoruz. Bize terapi gibi geliyor. Hem kendimize maddi hem de manevi anlamda destek sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur
Türkiye dünyada ormanlık alanını en fazla artıran ülkeler arasında
TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

Sındırgılı kadınlar atık gazeteleri sepete dönüştürüyor

Sındırgılı kadınlar atık gazeteleri sepete dönüştürüyor

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı’da büyük bir deprem olasılığına ilişkin açıklama

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı
Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet