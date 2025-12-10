Dolar
42.60
Euro
49.64
Altın
4,196.76
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic ve fotbolcu Filipe Relvas, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen ve resmi kaynaklara dayandırılarak hazırlanan "Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu"nda gün gün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aktarılıyor.

Buğrahan Ayhan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı

Ankara

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve savaş suçlarının kayıt altına alındığı "Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu" erişime açıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen dijital platform, Gazze'deki soykırımın kanıt niteliği taşıyan belgelerle kamuoyuna aktarılması prensibi üzerine kuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirile saldırıların gün gün aktarıldığı platformda, saldırılara ilişkin fotoğraf ve video arşivi de yer alıyor.

"Unutmayacağız. Unutturmayacağız." mesajının verildiği platformda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, bakanlarının, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, siyasetçilerin ve gazetecilerin İsrail'in işlediği savaş suçları ve soykırıma ilişkin tepkilerinin yer aldığı videolar da bulunuyor.

Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde de hizmet veren platform, yabancı ziyaretçilerin de Gazze'deki durumu daha iyi anlamasına olanak sağlıyor.

Söz konusu platforma "gazagreatshame.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak
Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz: Bu soykırımı yapanlar, yaptığımız habercilikten rahatsız olsunlar
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Benzer haberler

Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı

Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı

Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi

İletişim Başkanlığından "Gerçeğin Katli - İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" Kitabı

AA'nın "Gazze Üçlemesi" kitaplarının sonuncusu "Sanık" yayımlandı

AA'nın "Gazze Üçlemesi" kitaplarının sonuncusu "Sanık" yayımlandı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Gazze, hayal edilemez acılar ve korkunun yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Gazze, hayal edilemez acılar ve korkunun yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor
ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet