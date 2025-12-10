Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen ve resmi kaynaklara dayandırılarak hazırlanan "Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu"nda gün gün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aktarılıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve savaş suçlarının kayıt altına alındığı "Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu" erişime açıldı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen dijital platform, Gazze'deki soykırımın kanıt niteliği taşıyan belgelerle kamuoyuna aktarılması prensibi üzerine kuruldu.
Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirile saldırıların gün gün aktarıldığı platformda, saldırılara ilişkin fotoğraf ve video arşivi de yer alıyor.
"Unutmayacağız. Unutturmayacağız." mesajının verildiği platformda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, bakanlarının, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, siyasetçilerin ve gazetecilerin İsrail'in işlediği savaş suçları ve soykırıma ilişkin tepkilerinin yer aldığı videolar da bulunuyor.
Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde de hizmet veren platform, yabancı ziyaretçilerin de Gazze'deki durumu daha iyi anlamasına olanak sağlıyor.
Söz konusu platforma "gazagreatshame.com" adresinden ulaşılabiliyor.