logo
Gündem

Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Şehitkamil ilçesindeki Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83501 numaralı caddede faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

