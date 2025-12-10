Dolar
42.59
Euro
49.59
Altın
4,195.44
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,270.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Marius Mouandilmadji,, UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın AEK takımı ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

ABD merkezli Lemkin Soykırım Önleme ve İnsan Güvenliği Enstitüsü, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını doğrulayan kanıtları görmezden gelip meseleyi "PR sorunu" olarak değerlendirmesini eleştirdi.

Emirhan Demir  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

İstanbul

Lemkin Enstitüsü, Clinton'ın 2 Aralık'ta Israel Hayom gazetesinin ABD'nin New York kentinde düzenlediği zirvedeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Clinton'ın, Gazze'deki sivil ölümlerinden bahsetmek yerine, İsrail'in "PR sorununa sahip olduğunu" ve genç ABD'lilerin sosyal medyadaki "saf propagandadan" etkilendiğini söylemesi eleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu ifadelerin "açıkça soykırımın inkarı" olduğu vurgulanan açıklamada, Clinton'ın ayrıca ABD kamuoyunda İsrail'in Gazze'deki eylemleri konusunda artan endişeyi yanlış yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de genç nüfusun, internete yüklenen görüntüler aracılığıyla son iki yıldır İsrail'in soykırımına tanık olduğu hatırlatılarak "ABD'deki gençler aptal veya saf değiller. Sadece soykırımı reddediyorlar. (Eski) Dışişleri Bakanı da bunu yapmayı düşünebilir." denildi.

Birleşmiş Milletlerin, önde gelen insan hakları gruplarının, uluslararası hukuk kuruluşlarının ve akademisyenlerin de İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdiği hatırlatılan açıklamada, Clinton'a "bunları okuması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, büyük ölçekli ve yüksek maliyetli çalışmalar dahil, hiçbir PR kampanyasının Gazze'de soykırım işlendiğini gizleyemeyeceğinin altı çizilerek Clinton'ın aksini düşünmekte haksız olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur
Türkiye dünyada ormanlık alanını en fazla artıran ülkeler arasında
TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

Uzmanlara göre insan haklarının evrensel uygulaması için BM sisteminde reform gerekiyor

Uluslararası Af Örgütü: Almanya'nın, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı hukuka aykırı

BM, Gazze'de patlayıcı madde ve patlamamış mühimmatların sivilleri risk altında bıraktığını bildirdi

BM, Gazze'de patlayıcı madde ve patlamamış mühimmatların sivilleri risk altında bıraktığını bildirdi
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce çadır su altında kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce çadır su altında kaldı
BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet