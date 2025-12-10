Dolar
42.56
Euro
49.59
Altın
4,208.81
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Japonya, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamı karşısında kurumlar arası istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesi güçlendirilmesi için yeni "ulusal istihbarat bürosu" oluşturacak.

Ahmet Furkan Mercan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Ankara

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet, Japonya çevresinde giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbaratı merkezileştirmeyi hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Başbakan Takaiçi Sanae kabinesindeki "İstihbarat ve Araştırma Ofisi"nin görev kapsamı, Temmuz 2026'da geliştirilerek yeni bir ulusal istihbarat bürosuna dönüştürülecek.

Ekimde kurulan Takaiçi hükümeti bünyesinde ulusal istihbaratın merkezileştirilmesinden sorumlu olacak yeni büronun liderlik koltuğuna Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru tayin edilecek.

Hedef, "doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi"

Kihara, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin, doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi için kabine kurumları arası istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Ulusal basına göre, yeni sekreterlik, Japonya çevresinde "giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamında" ulusal istihbaratın kurumlar arası entegrasyonunu ve merkezileştirilmesini hedefleyecek.

Söz konusu yeni büronun kurulması planı, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin ekimde Nippon Ishin (JIP) ile kurduğu koalisyon mutabakatının taahhütleri arasında yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş ve Kars'ta kar etkili oluyor
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında anıldı
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi

Benzer haberler

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralandı

Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

Japonya ve Çin ekonomileri enflasyon-deflasyon ayrışması içine girdi

Japonya ve Çin ekonomileri enflasyon-deflasyon ayrışması içine girdi
Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor
Japonya’nın Tayvan çıkışı: Tokyo-Pekin hattında yeni bir gerilim mi?

Japonya’nın Tayvan çıkışı: Tokyo-Pekin hattında yeni bir gerilim mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet