Muş ve Kars'ta kar etkili oluyor
Muş’ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişi ekiplerce kurtarılırken, Kars’ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş/Kars
Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 araç yolda kaldı.
Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.
Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.
Kars
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.
Kent merkezini beyaza bürüyen kar, tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.
Bazı vatandaşlar kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.
Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Sarıkamış ilçesine de kar etkili oluyor.
Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar da kızak kayarak karın keyfini yaşadı.
Tepe mahallesi sakinlerinden Alper Yıldırım, kar yağışının yeniden yoğunlaştığını belirterek, "Kar yağışı başladı, çok şükür. İnşallah kayak sezonunu açarız bol ve bereketli olur. Böyle yağarsa önümüzdeki hafta kayak merkezini açarız inşallah." dedi.
Mahalle arsında çocuklarda kızak kayarak karın keyfini yaşadı.
Kars'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 3, Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.