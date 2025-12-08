Dolar
Dünya

Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Dilara Karataş  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

