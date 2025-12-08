Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.