Gündem

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Sidar Can Eren  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili birimler tarafından saha taraması yapıldığı belirtildi.

Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimizim 7/24 halkımızın hizmetindedir." ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
