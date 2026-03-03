Dolar
Dünya

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda, okyanusta olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 26,2 kilometre derinlikte meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, depremin 13 kilometre derinlikte ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

