Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda, okyanusta olduğunu açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 26,2 kilometre derinlikte meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, depremin 13 kilometre derinlikte ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.