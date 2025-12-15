Dolar
Gündem

Aralık ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına ilişkin 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Aralık ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ankara

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için sosyal ve ekonomik destekte bulunduklarını belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için aralık ayına yönelik toplam 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Barışı, istikrarı ve refahı diplomatik araçlarımızla bizzat biz inşa etmek zorundayız
Doğu'da "kar kaplanları" kış mesaisine hazır
Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

