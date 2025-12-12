Dolar
Gündem

Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

