Dolar
42.70
Euro
50.19
Altın
4,338.31
ETH/USDT
3,162.00
BTC/USDT
89,893.00
BIST 100
11,454.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt’ta Mimar Sinan Millet Bahçesi, Vatan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi’nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezinin inşaat çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı amaçladıklarını bildirerek, "Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz." dedi.

Mertkan Oruç  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat'ın yeni bir projeyi devreye alacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türksat tarafından Ankara'da Gölbaşı Veri Merkezi kurulacağını aktaran Uraloğlu, bu merkezle, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına işaret etti.

Uraloğlu, 28 bin 500 metrekarelik dev alanıyla projenin, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını bildirerek, "2026 yılı içerisinde inşaat ve mimari çalışmalarını büyük oranda tamamlamayı, kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerinde artırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz hizmet

Türksat Gölbaşı Veri Merkezinin, 6 sistem salonuna, 2 ayrı 20'şer kabinlik yüksek performans odasına ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanının da bulunacağını belirtti.

Uraloğlu, enerji verimliliğinde "LEED-Gold" sertifikasına sahip olacak merkezin, veri merkezi standartlarında da "Uptime Institude TIER-III" ve "TSE 50600" ile uyumlu olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkezle, e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."

Veri merkezinin, düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğiyle çevreye de duyarlı olacağını bildiren Uraloğlu, merkezin, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılması amacına da hizmet etmiş olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aralık ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Barışı, istikrarı ve refahı diplomatik araçlarımızla bizzat biz inşa etmek zorundayız
Doğu'da "kar kaplanları" kış mesaisine hazır
Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak

Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak

Limanlarda elleçlenen yük miktarında kasım ayları rekoru kırıldı

Türkiye genelindeki havalimanları 11 ayda 229,7 milyon yolcuya hizmet verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet