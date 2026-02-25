Dolar
43.87
Euro
51.76
Altın
5,184.12
ETH/USDT
1,913.60
BTC/USDT
65,539.00
BIST 100
13,835.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye, ocak ayında Avrupa'nın en fazla hava seyrüsefer hizmeti üreten ülkesi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ocakta 1 milyon 671 bin 405 ile Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Türkiye, ocak ayında Avrupa'nın en fazla hava seyrüsefer hizmeti üreten ülkesi oldu

Ankara

Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora imza attığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye, ocakta 1 milyon 671 bin 405 ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı. Ülkemiz, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı. Son üç aydır Avrupa'nın en fazla hizmet üreten ülkesi olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, hizmet birim sayısının, hava aracının ağırlığı ve katettiği mesafeye göre hesaplanan, hava sahası kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu aktararak, EUROCONTROL İstatistik ve Tahmin Birimi tarafından yayımlanan güncel raporda, Türkiye'nin hava trafiği büyüme ivmesi ve altyapı kapasitesiyle liderliğini uzun yıllar sürdüreceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ocak ayında elde edilen 1,6 milyonu aşan hizmet birimi seviyesinin, Türkiye'nin küresel havacılık ağındaki kilit rolünü açıkça ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uçuş emniyetini esas alan anlayışla hayata geçirdiğimiz ileri teknoloji ve vizyoner altyapı yatırımları sayesinde sistem kapasitesini en üst seviyeye çıkardık. Bu kapsamda uygulanan yenilikçi hava trafik yönetimi stratejisi, Türkiye'yi havacılıkta bölgesel transit merkezi konumunun ötesine taşıyarak Avrupa'nın tartışmasız liderlerinden biri haline getirdi. Elde ettiğimiz bu başarıyla, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz ile Türk hava sahasında sunduğumuz hizmetin kalitesi uluslararası ölçekte bir kez daha tescillendi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladı
Diyanetin hilal gözlem çalışmaları 32 ülkeye referans oldu
Kara yollarında "akıllı" ve "güvenli" dönüşüm atağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm
Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye, ocak ayında Avrupa'nın en fazla hava seyrüsefer hizmeti üreten ülkesi oldu

Türkiye, ocak ayında Avrupa'nın en fazla hava seyrüsefer hizmeti üreten ülkesi oldu

Bakan Uraloğlu: Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa ediyoruz

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini geçen yıl da korudu

Yeni nesil dijital radyo yayıncılığı DAB+ 1 yaşında

Yeni nesil dijital radyo yayıncılığı DAB+ 1 yaşında
Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak

Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet