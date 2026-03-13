Türk Telekom, Türkiye'nin en kapsamlı 5G deneyim merkezini hizmete açtı
Türk Telekom, 5G teknolojisinin sunduğu imkanların farklı kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği "Teknoloji ve İnovasyon Merkezi"ni Gayrettepe Genel Müdürlük yerleşkesinde hizmete açtı.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışta, 5G odağıyla tasarlanan merkez tanıtıldı.
- Bakan Uraloğlu: 1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz
Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde hologram teknolojisi, interaktif ekranlar, sanal gerçeklik deneyimi, "briefing" ve 5G deneyim alanları bulunuyor.
Ayrıca, endüstriyel otomasyon uygulamaları kapsamında dijital ikiz, robotik çözümler, görüntü işleme sistemi ile uzaktan bakım ve destek sistemi gibi 5G destekli dönüşüm senaryoları da söz konusu merkezde sergileniyor.
Merkez, kurum içi ve dışı paydaşların yanı sıra özellikle kurumsal müşterilerin 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini birebir deneyimleyebileceği bir etkileşim alanı da sunuyor.
Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun 5G çözümlerini somut şekilde gözlemleyebileceği biçimde tasarlanan merkezde akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve uzaktan kontrol senaryoları gibi farklı sektörlere yönelik dijital dönüşüm örneklerine de yer veriliyor. Toplam 600 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen merkezde, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli dijital çözümlerden oluşan toplam 17 farklı kullanım senaryosu yer alıyor.
Merkez, 5G'nin sunduğu avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yarattığı değeri gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi sağlıyor.
Nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları tarafında görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım gibi çözümler yer alırken, deneyim alanını zenginleştiren farklı simülasyon ve etkileşim alanları da merkezin önemli bileşenleri arasında konumlanıyor.
"Türk Telekom 5G çağının öncüsü olmayı hedefliyor"
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Telekom'un güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle 5G'ye her zamankinden daha hazır olduğunu söyledi.
Türk Telekom'un Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiğini ve geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstlendiğini vurgulayan Şahin, "5G'yi yalnızca daha yüksek hız anlamına gelen bir teknoloji olarak düşünmüyoruz. Sanayiden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar pek çok sektörde üretkenliğini artıracak, yeni iş modellerinin önünü açacak, stratejik bir dönüşümün anahtarı olarak da değerlendiriyoruz. Bu dönüşümün en güçlü temeli ise fiber altyapımızdır." dedi.
Şahin, Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile 5G teknolojisinin sunduğu imkanları somut kullanım senaryoları ve gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimlenebilir hale getirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"Güçlü altyapı, güçlü gelecek' anlayışıyla kurduğumuz 535 bin kilometrekarelik fiber ağımız, tüm Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturmaktadır. Türkiye'nin 81 ilinde en iyi 5G deneyimini en geniş kapsama alanıyla sunmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Saha testlerinden AR-GE çalışmalarımıza, en uygun tarifelerden müşterilerimize sunacağımız avantajlı hizmetlere kadar çok kapsamlı bir 5G hazırlık sürecini yürütmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada ise 5G'ye en hazır operatör olarak fiberden 5G'ye uzanan yolculukta 'Herkes için 5G' diyerek karşınıza çıktık. Türk Telekom teknolojisiyle İnovasyon Merkezi'ni 5G teknolojisi imkanlarının da tanıtılacağı bir alan olarak, sizlerin kullanımına sunduk. Tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, gençlerimiz ve öğrencilerimizin 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajlara sahip olabileceği ve yeniden görebileceği bir uygulama merkezi olmasını istedik."
Merkezde akıllı şehirlerden endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda 5G'nin sunduğu imkanların gerçek kullanım senaryoları üzerinden deneyimlenebileceğini ifade eden Şahin, "Türk mühendislerimizin geliştirdiği yerli ve milli dijital teknolojiler de burada test edilip geliştirilirken, yeni işbirlikleri de burada kurulmuş olacak. Türk Telekom olarak güçlü altyapımız ve teknoloji vizyonumuzla iletişimin her çağının olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz 5G'nin sunduğu imkanları ülkemizin rekabet gücü haline getirmek"
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu da Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin Türkiye için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Hatipoğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçirilmesine sayılı günler kaldığını anımsatarak, "Türk Telekom olarak, güçlü fiber altyapımız ve teknoloji yatırımlarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 'Herkes için 5G' anlayışıyla çıktığımız bu yolculukta hedefimiz, 5G'nin sunduğu imkanları ülkemizin rekabet gücü haline getirmek." diye konuştu.
Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin yerli ve milli teknoloji üretim kapasitesine katkı sağlayacağını dile getiren Hatipoğlu, merkezin Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni işbirliklerinin doğduğu bir inovasyon ortamı oluşturacağını söyledi.