Gündem

Avcılar'da yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı

Avcılar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, İbrahim Halil Aktürk  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Avcılar'da yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi.

Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

