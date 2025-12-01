Dolar
Gündem

Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı

Avcılar'da metrobüste yaşanan arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı

İstanbul

Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi.

Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı.

Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.

Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

