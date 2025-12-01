Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Avcılar'da metrobüste yaşanan arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı.
İstanbul
Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi.
Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı.
Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.
Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.